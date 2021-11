Black Friday Playmobil: sconti, offerte e spedizione gratis

Al ritmo di Blue is the New Black, lo shop online di Playmobil celebra il Black Friday proponendo uno sconto del 20% su un vasta selezione di articoli e spese di spedizione gratis su ordini a partire da 39,99 euro.

"La promozione Playmobil Blue is the New Black è valida fino al 30 novembre su tutto l'assortimento, fino ad esaurimento scorte. Per ordini a partire da 39,90€ (al netto delle spese di spedizione e di eventuali sconti applicati sui singoli prodotti) le spese di spedizione sono gratuite. La promozione non è valida per i prodotti FunPark, Divinità greche, Offerte Imperdibili, Bundles, Parti di ricambio, Prodotti non disponibili, Aston Martin, A-Team Van e Star Trek U.S.S Enterprise."

Trovate i set aderenti all'offerta sul sito di Playmobil e se volete risparmiare ancora di più ricordatevi di iscrivervi alla newsletter Playmobil per il 15% di sconto valido sul prossimo acquisto. Una buona occasione per portarsi a avanti con i regali di Natale a tema Playmobil potendo scegliere tra tantissimi set come quelli dedicati alla città (Polizia, Pompieri, Guardia Forestale ecc) oppure ai temi fantasy come Novelmore o ancora le confezioni a tema sport o amicizia, con set per tutti i gusti e per tutte le età, senza dimenticare le confezioni dedicate ai collezionisti a tema Ritorno al Futuro, e non solo.