Il Black Friday è tutto di PlayStation: grandi sconti imperdibili su PS Plus e molto altro

Sono ormai alcuni giorni che si parla delle numerose offerte a tema PlayStation per il Black Friday: un noto leaker ha anticipato l'arrivo degli sconti per PlayStation 5 e molti altri accessori, ma nelle ultime ore sono giunte ulteriori conferme dalla stessa Sony: siete pronti ad un periodo di sconti da non lasciarsi sfuggire in alcun modo?

Le offerte del PlayStation Black Friday inizieranno il 14 novembre in Italia ma, a distanza di poco dalla notizia di cui sopra, il sito ufficiale di PlayStation Blog ha ufficializzato l'arrivo di una stagione entusiasmante di shopping con un Black Friday da paura! Più nello specifico, il sito dedicato al popolare marchio videoludico ha affermato che nel corso delle promozioni (le quali prenderanno piede dal 17 novembre sul proprio store ufficiale) verranno resi disponibili a prezzi ridotti periferiche, console, giochi e molto altro.

Le offerte includono PlayStation 5 con un gioco selezionato come Call of Duty Modern Warfare III, controller DualSense, scocche in plastica per PS5 e molto altro. Inoltre, nel periodo del Black Friday, sarà possibile risparmiare fino al 30% sull'abbonamento annuale a PS Plus (25% per il tear Extre ed il 30% sulla versione Premium/Deluxe). Dal 17 al 27 novembre, inoltre, anche PlayStation Gear accoglierà a braccia aperta tante promo, perciò approfittate dell'offerta.

Infine, non di certo per importanza, il PlayStation Store metterà in sconto (dal 17 al 27 novembre) giochi del calibro di EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin's Creed Mirage e molto altro. Il Black Friday 2023 sarà ricco di sorprese per i giocatori di tutto il mondo. Siete pronti ad una settimana rovente per il grande gaming a basso costo?