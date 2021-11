Black Friday PlayStation: un leak svela quando inizia, in sconto anche il PS Plus

I fan PlayStation sono in attesa che Sony annunci ufficialmente l'inizio del Black Friday, così da poter acquistare abbonamenti e giochi a prezzo scontato. Ad anticipare il colosso giapponese, però, ci ha pensato un utente Twitter che ha diffuso online l'immagine di un volantino con tutti i dettagli sulle promozioni in arrivo.

Stando alla foto scattata al volantino, il Black Friday PlayStation avrà inizio il prossimo 19 novembre 2021 e terminerà il 29 novembre dello stesso mese. Tra le principali offerte di questo periodo non può essere non citato l'abbonamento annuale al servizio PlayStation Plus, il quale subirà per 10 giorni un taglio del 30%, permettendo così ai giocatori di iscriversi o prolungare la loro iscrizione. Non si hanno invece dettagli specifici sugli sconti che verranno applicati ai giochi, ma l'immagine mostra chiaramente che tra i prodotti scontati ci saranno Ratchet and Clank: Rift Apart, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima (versione PS4) e Grand Turismo Sport. Si tratta ovviamente solo di alcuni dei giochi che verranno scontati e per scoprirli tutti bisognerà attendere ancora una settimana.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle offerte PlayStation, vi ricordiamo che su Amazon è già iniziato il Black Friday e sono in sconto moltissimi videogiochi.