Black Friday PlayStation: tutte le offerte di Euronics

Anche Euronics ha deciso di partecipare al Black Friday di PlayStation mettendo a disposizione una serie di offerte dedicate a tutti i fan del marchio.

In occasione del Black Friday Euronics ha applicato degli sconti sugli abbonamenti ai principali servizi della casa, PlayStation Plus e PlayStation Now:

PlayStation Plus , abbonamento annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%;

, abbonamento annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%; PlayStation Now , in versione annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%;

, in versione annuale, da 59,99 € a 44,99 €, con uno sconto del 25%; PlayStation Now, in versione trimestrale, da 24,99 € a 19,99 €, con uno sconto del 20%.

PlayStation Plus permette di accedere al multiplayer online dei giochi, offre il supporto ai salvataggi cloud e almeno due nuovi titoli in regalo ogni mese. Su PlayStation 5 sono inoltre incluse la funzione Game Help e la PlayStation Plus Collection, una selezione di 20 giochi per PS4 giocabili senza costi aggiuntivi su PS5 in retrocompatibilità. Con PlayStation Now è invece possibile accedere e giocare ad un'ampia selezione di giochi in streaming su PS4, PS5 e PC, oppure previo download esclusivamente su console.

Potete approfittare di queste offerte dirigendovi sul sito ufficiale di Euronics. Saranno valide fino al 30 novembre, salvo esaurimento scorte.