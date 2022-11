Black Friday: PlayStation Plus in offerta e sconti sui giochi PS4/PS5 su PlayStation Store

Come previsto da rumor e anticipazioni dei giorni scorsi, per il Black Friday 2022 l'abbonamento PlayStation Plus è scontato del 25% su PlayStation Store, fino al 28 novembre potete dunque sottoscrivere un profilo annuale risparmiando il 25% sul prezzo di listino per dodici mesi di iscrizione.

Potete abbonarvi a PlayStation Plus in offerta direttamente da PlayStation Store: PlayStation Plus Premium costa 89.99 euro invece di 119.99 euro, PlayStation Plus Extra costa 74.99 euro invece di 99.99 euro e infine PlayStation Plus Essentials è in offerta a 44.99 euro invece di 59.99 euro. Tutte le promozioni citate sono valide solamente per gli abbonamenti annuali, gli altri piani di iscrizione non sono scontati.

Ma ovviamente le offerte non finiscono qui e su PlayStation Store trovate centinaia di giochi PS4 e PS5 in sconto. Qualche esempio? Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 costa 29.99 euro, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 sono in offerta a 49.59 euro ciascuno, Stray costa 23.99 euro, The Last of Us Parte 1 è in sconto a 59.99 euro, tagli di prezzi anche per The Quarry, NBA 2K23, Dying Light 2 Stay Human, Red Dead Redemption 2, WWE 2K22, Assassin's Creed Valhalla e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, solamente per citarne alcuni.