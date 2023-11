Black Friday PlayStation: PS5 a 429.99 euro, tanti giochi Sony e DualSense in sconto

Il PlayStation Blog spagnolo conferma le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sulle offerte PlayStation per il Black Friday 2023, al momento le promozioni citate di seguito non sono ancora state confermate per il mercato italiano ma è probabile che il blog nostrano si aggiornerà nel giro di pochissime ore.

Dal 14 al 27 novembre, PlayStation 5 Standard Edition costa 429.99 euro invece di 549.99 euro, in Italia invece è attiva l'offerta che vede PS5 con Call of Duty Modern Warfare 3 in sconto a 499,99 euro.

Giochi PS5 sconti

Tra i giochi PS5 in offerta troviamo Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte 1, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls e Returnal.

Horizon Forbidden West 39,99€

Horizon Forbidden West Complete Edition 49,99€

Gran Turismo 7 39,99€

God of War Ragnarok 49,99€

The Last of Us Parte 1 49,99€

Marvel’s Spider-Man Miles Morales 29,99€

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition 49,99€

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri 19,99€

Ratchet & Clank Rift Apart por 39,99€

Returnal 39,99€

Destruction AllStars 9,99€

Ghost of Tsushima Directors Cut 39,99€

Death Stranding Directors Cut 19,99€

Demon's Souls 39,99€

Sackboy A Big Adventure 29,99€

Giochi PS4 in offerta

Tanti sconti anche sui giochi PS4, con titoli della collana PlayStation Hits a partire da 9.99 euro. Tra i titoli in promozione, God of War Ragnarok, Death Stranding, Nioh 2, Uncharted The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus e Bloodborne GOTY Edition.

Horizon Forbidden West 29,99€

Gran Turismo 7 29,99€

God of War Ragnarok 39,99€

Marvel’s Spider-Man Miles Morales 29,99€

Ghost of Tsushima Directors Cut 29,99€

Sackboy: Una gran aventura 29,99€

Ghost of Tsushima 9,99€

Predator Hunting Grounds 19,99€

Death Stranding 9,99€

Uncharted The Nathan Drake Collection HITS 9,99€

The Last of Us Remastered HITS 9,99€

Nioh 2 19,99€

Dreams 19,99€

Days Gone 19,99€

MediEvil 19,99€

Concrete Genie 19,99€

Marvel’s Spider-Man 29,99€

Detroit Become Human 19,99€

Shadow of the Colossus 19,99€

The Last Guardian 19,99€

Knack 2 19,99€

Everybody’s Golf 7 19,99€

WipeOut Omega Collection 19,99€

The Order 1886 19,99€

Quantic Dream Collection 19,99€

Bloodborne GOTY 29,99€

No Man’s Sky 14,99€

Helldivers 14,99€

God of War HITS 9,99€

Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS 9,99€

Horizon Zero Dawn HITS 9,99€

GT Sport HITS 9,99€

Bloodborne HITS 9,99€

God of War 3 Remaster HITS 9,99€

Ratchet & Clank HITS 9,99€

Infamous Second Son HITS 9,99€

Killzone Shadow Fall HITS 9,99€

Little Big Planet 3 HITS 9,99€

Nioh HITS 9,99€

Until Dawn HITS 9,99€

Giochi PlayStation VR in offerta

Iron Man VR 9,99€

Arizona Sunshine 9,99€

Astrobot Rescue Mission 9,99€

Bravo Team 9,99€

Blood & Truth 9,99€

Everybody’s Golf 9,99€

Until Dawn Rush of Blood 9,99€

Farpoint VR 9,99€

Firewall Zero Hour VR 9,99€

Controller DualSense PS5 offerta

Infine, i DualSense nelle colorazioni bianco e nero costano 49.99 euro, stesso prezzo per alcune varianti colorati e per i modelli della serie Deep Earth Collection. Il bundle DualSense + EA Sports FC 24 invece costa 89,99 euro invece di 119,99 euro.