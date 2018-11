Black Friday PlayStation: PSVR in offerta e tanti giochi a partire da 9.95 euro

E' arrivato il momento di entrare nella Realtà Virtuale! Grazie alle promozioni del Black Friday PlayStation, PSVR Starter Pack (con Camera e PlayStation VR Worlds) è in vendita ora al prezzo consigliato di 179.99 euro!

Oltre al bundle indicato, anche altri pacchetti PlayStation VR sono ora in offerta a prezzo speciale:

PlayStation VR con Resident Evil 7 Biohazard €199,99

PSVR con Camera e PlayStation VR Worlds €179.99

PlayStation VR Triple Bunde con Skyrim VR, DOOM VFR e PSVR Worlds €219,99

La promozione è valida presso i rivenditori aderenti, tra cui troviamo MediaWorld, GameLife e Unieuro, l'elenco completo è disponibile sul sito PlayStation.

L'offerta Black Friday di PlayStation relativa a PSVR coinvolge anche i giochi, con tantissimi titoli a partire da 9.95 euro da MediaWorld, tra cui Farpoint, Driveclub VR, Arizona Sunshine, The Inpatient e Firewall Zero Hour mentre Astro Bot Rescue Mission e Bravo Team vengono proposti a 19.95 euro.

Ricordiamo anche gli sconti Black Friday sui migliori giochi PS4 come Marvel's Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn e Detroit Become Human, per un Black Friday all'insegna del divertimento (e del risparmio) targato PlayStation.