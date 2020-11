Black Friday PlayStation: quando iniziano le offerte Sony?

Manca poco al Black Friday 2020 e sono in molti a chiedersi quando Sony annuncerà le offerte su PlayStation 4, PS4 PRO, PlayStation VR, sui giochi first party e gli abbonamenti PlayStation Plus e PS NOW.

Al momento tutto tace e controllando la pagina PlayStation Black Friday è presente solamente un breve avviso che recita "il Black Friday di PlayStation tornerà nel 2020. Fino a quel momento, scopri i frequenti sconti e promozioni sul PlayStation Store, le offerte dei pacchetti console PS4 disponibili e iscriviti per ricevere aggiornamenti periodici via email."

Sony potrebbe annunciare le offerte del Black Friday a tema PlayStation già questa settimana con partenza prevista da lunedì 23 novembre o nei giorni immediatamente successivi, presumibilmente gli sconti del Black Friday targati Sony andranno avanti fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday e data che segna idealmente la fine del periodo del Black Friday 2020.

Quanto costerà PS4 al Black Friday? La speranza è che il prezzo ufficiale possa scendere fino a 199 euro, più realistico un prezzo in offerta compreso tra 229 e 249 euro con uno street price leggermente più basso a seconda dei vari rivenditori. E voi cosa vi aspettate dal Black Friday di PlayStation? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.