Black Friday PlayStation: ci sono sconti sugli abbonamenti Plus e Now?

Non ci sono ancora indicazioni esatte sulle date e sugli sconti del Black Friday PlayStation ma possiamo comunque provare a rispondere ad una domanda: ci saranno offerte sugli abbonamenti Plus e Now?

Sebbene come detto non ci siano conferme, possiamo aspettarci come in passato sconti sugli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now, l'ipotesi più probabile è che si possa arrivare ad uno sconto del 25% sull'iscrizione annuale 12 mesi, portandola a 44.99 euro per entrambi gli abbonamenti, difficilmente invece ci saranno promozioni sui tagli da tre mesi e un mese, almeno da parte di Sony, mentre i rivenditori indipendenti potrebbero agire in maniera diversa.



Quasi certamente sono previsti anche sconti su console (come offerte PlayStation 4 per comprare la console a sconto), accessori (controller DualSense e DualShock, cuffie Pulse 3D, Telecamera HD e Telecomando) e sui giochi PlayStation Studios come Horizon Zero Dawn, Returnal, Ghost of Tsushima, Death Stranding, The Last of Us 2, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy Una Grande Avventura, Demon's Souls e Ratchet & Clank, solamente per citarne alcuni.



Per saperne di più dovremo attendere il Black Friday 2021 in programma venerdì 26 novembre e nel weekend del 27 e 28 novembre (Black Weekend) per terminare poi ufficialmente il 29 novembre con il Cyber Monday.