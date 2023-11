Black Friday PlayStation: sconti pazzi con una valanga di giochi a meno di 10 euro

Continuano le offerte del Black Friday con tanti giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro su PlayStation Store, solo fino al 27 novembre. Una buona occasione per comprare nuovi giochi e risparmiare: niente male vero? Ecco le offerte più interessanti tra quelle attive nel momento in cui scriviamo.

Iniziamo citando The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition a 7.99 euro, Riders Republic di Ubisoft a 9.99 euro e Bloodborne allo stesso prezzo, sempre a 9.99 euro inoltre troviamo anche Dark Souls II Scholar of the First Sin e Fallout 4 Game of the Year Edition. Se volete spendere meno ecco A Way Out a 4.49 euro, The Elder Scrolls Online a 5.99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 4.99 euro e Black Desert Traveler Edition a 5.99 euro.

Dragon Ball Xenoverse 2 costa 9.99 euro in offerta, stesso prezzo per Star Wars Jedi Fallen Order, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco completo e il DLC The Frozen Wilds) e One Piece Pirate Warriors 4.

Need for Speed Heat è in offerta a 4.89 euro, Need for Speed Payback costa solo 2.99 euro e in chiusura vi segnaliamo Rayman Legends a 3.99 euro e Batman Arkham Knight a 4,99 euro.