Black Friday di PlayStation: ci saranno sconti su PS5? Le offerte che possiamo aspettarci

Quando inizia il Black Friday di PlayStation? Sony non ha ancora annunciato date precise per l'arrivo dei saldi autunnali ma possiamo aspettarci che la compagnia partecipi alle offerte del Venerdì Nero con una serie di promozioni a tema PlayStation, come accaduto negli scorsi anni.

Il Black Friday 2021 è il 26 novembre dunque c'è tempo per annunciare la lista delle offerte, tuttavia possiamo cercare di ipotizzare quali saranno le principali promozioni per il Black Friday di PlayStation e del PlayStation Store.

La domanda più ricorrente è senza dubbio quanto costerà la PS5 al Black Friday? Non ci aspettiamo tagli di prezzi o offerte ufficiali da Sony ma i principali rivenditori potrebbero proporre bundle convenienti con console, accessori, giochi e magari abbonamenti a PlayStation Plus o PlayStation Now. Sul fronte PS4 invece ci aspettiamo un price cut, la console ha ormai esaurito il suo ciclo vitale e il prezzo di listino (299 euro) scoraggia gli acquirenti, un taglio di prezzo potrebbe dare una nuova spinta a PlayStation 4 per le festività di fine anno, come regalo per i più giovani o media center per la famiglia.

Non mancheranno sconti sui giochi fisici e digitali e tra i titoli PlayStation protagonisti delle offerte ci aspettiamo di vedere tra gli altri Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, The Last of Us Parte 2 e Demon's Souls. Quasi certo lo sconto sull'abbonamento annuale a PlayStation Plus, già visto anche in occasione dei Black Friday degli ultimi anni. A metà novembre Sony potrebbe svelare la lista completa delle offerte, ne sapremo di più tra qualche settimana.