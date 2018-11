Black Friday: Pokémon Let's Go e God of War tra gli articoli più venduti negli USA

Un report ha rivelato quali sono stati gli articoli più venduti negli Stati Uniti d'America durante il 23 novembre, il famoso giorno del Black Friday in cui i clieni hanno la possibilità di acquistare migliaia di prodotti a prezzo scontato.

Tramite i dati diffusi dal portale Adobe Analytics, apprendiamo che nella top 5 degli articoli più venduti negli USA troviamo ben due videgiochi: Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, esclusiva disponibile su Nintendo Switch da poco più di una settimana, e God of War, l'action-adventure di Sony Santa Monica pubblicato lo scorso mese di aprile. Come potete osservare tramite l'immagine che trovate in calce alla notizia, i due titoli vengono superati in vendite solo dai laptop e dai giocattoli L.O.L Surprise e Fingerlings. L'analisi è stata effettuata prendendo in considerazione i dati registrati presso 80 dei 100 rivenditori più importanti statunitensi.

Il Black Friday proseguirà fino a stasera con il Cyber Monday: staremo a vedere se i dati di vendita cambieranno in modo sensibile rispetto a quelli del 23 novembre. In ogni caso, si tratta ancora una volta di una dimostrazione di come il medium videoludico stia acquisendo sempre più importanza nel settore dell'intrattenimento, come del resto confermato dal nuovo record settato da Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games durante il suo weekend di lancio.