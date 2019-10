Black Friday: previsto un super sconto su PS4, Switch e Xbox One? Arriva la prima smentita

In base a un recente rumor proveniente dagli USA, nel corso delle prossime promozioni per il Black Friday le principali catene commerciali proporranno super sconti su PS4, Nintendo Switch e Xbox One: l'indiscrezione è stata alimentata dal leak di un volantino digitale che, però, riceve quest'oggi una secca smentita.

Ad aggiornarci sulla questione è il proprietario del sito CheapAssGamer che ha pubblicato per primo tale notizia. Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il gestore del portale afferma di essere stato contattato da un rappresentante di Wallmart e di poter confermare che il volantino trapelato online non riporta le promozioni che saranno disponibili durante il Black Friday e che queste ultime saranno annunciate a ridosso dell'inizio dell'offerta.

Stando al volantino, gli utenti avrebbero potuto acquistare il modello Slim di PS4 "base" con hard disk da 1TB per 149 dollari, PS4 Pro per 299 dollari, Nintendo Switch per 199 dollari, Switch Lite per 159 dollari e Xbox One S (con disco rigido da 1TB) per 149 dollari, con sconti che avrebbero dovuto oscillare tra i 50 e i 150 dollari sul prezzo di listino abituale. A prescindere dalla smentita sul leak del volantino di Walmart, state pur certi che nell'infuocato periodo del Black Friday 2019 assisteremo a delle interessanti promozioni su console, videogiochi, accessori e abbonamenti.

Nel frattempo, possiamo dare un'occhiata al volantino con le offerte di GameStop e al non meno interessante volantino di Comet con tanti sconti a tema videoludico che, in quest'ultimo caso, saranno accessibili fino al 2 novembre.