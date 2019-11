Black Friday su Rockstar Games Launcher: sconti per Red Dead Redemption 2 e GTA 5

Anche Rockstar Games ha deciso di partecipare al Black Friday 2019, la giornata di sconti più folle dell'anno, lanciando una serie di promozioni sui suoi prodotti che saranno valide fino alle 05:59 del prossimo 4 dicembre.

Innanzitutto, è possibile acquistare a prezzo promozionale tutti i giochi per PC disponibili su Rockstar Games Launcher, store proprietario lanciato poco più di due mesi fa. A saltare subito all'occhio sono gli sconti applicati alle differenti edizioni di Red Dead Redemption 2, titolo approdato su PC all'inizio di novembre: la Standard Edition è offerta a 47,99 euro, la Speciale Edition a 56,24 euro e la Ultimate Edition a 67,49 euro. Tra gli altri giochi in offerta figurano Grand Theft Auto 5 a 9,89 euro, L.A. Noire Complete Edition a 8,99 euro, Grand Theft Auto: San Andreas a 2,99 euro, Grand Theft Auto: Vice City a 2,99 euro, Max Payne 3: Complete Edition a 10,49 euro e Bully: Scholarship Edition a 2,99 euro. PEr accedere a tutte le offerte dovete scaricare il Rockstar Games Launcher.

Le offerte proseguono anche sul Warehouse di Rockstar, dove è possibile ottenere fino al 70% di sconto su una selezione di titoli classici di Rockstar Games, sconti sulle versioni per console di Red Dead Redemption 2 e ottime offerte sulla collezione di bundle GTAV + carte Shark. In più, 40% di sconto su una selezione di gadget. Sono compresi il Cappellino Rockstar blu navy e oro e la nuova Maglietta Degenatron, oltre ad alcuni tra i gadget più venduti del passato come il Set Kubrick di Grand Theft Auto V: Heist Edition. Non sono inclusi, invece, i prodotti della Collezione di articoli essenziali per i fuorilegge di Red Dead Redemption 2)