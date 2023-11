Black Friday, al via i Saldi di GOG: 6.000 offerte, sconti fino al 90% e un gioco gratis

In attesa degli Steam Autumn Sale 2023 che partiranno alle ore 19:00 di oggi martedì 21 novembre, diamo ufficialmente il benvenuto ai Saldi Black Friday di GOG: il negozio digitale di CD Projekt propone migliaia di offerte, sconti irresistibili e un gioco in regalo.

La nuova iniziativa promozionale di GOG.com coinvolge un'infinità di videogiochi in versione standard o in edizione speciale, raccolte, espansioni e pacchetti aggiuntivi, per un totale di oltre 6.000 offerte con sconti fino al 90% sul prezzo di listino abituale.

Ad accompagnare questa nuova, importante tornata di Saldi del Black Friday troviamo anche un omaggio di GOG.com per tutti gli amanti degli action adventure a tinte oscure venati di elementi stealth: per tutta la durata dei Saldi sarà infatti possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di Styx Shards of Darkness, il secondo capitolo dell'omonima serie di Nacon e degli studi Cyanide. Se volete saperne di più su questa avventura action stealth che mette i giocatori nei panni di un perfido folletto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Styx Shards of Darkness.

Per poter riscattare una copia gratuita del sequel di Master of Shadows, vi basta accedere con il vostro account alla pagina GOG di Styx Shards of Darkness e cliccare sul tasto "Go to giveaway" prima della conclusione dei nuovi Saldi Black Friday dello store digitale di CDPR, prevista per il 28 novembre.