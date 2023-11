Black Friday: sconti sui giochi Capcom, Square Enix, SEGA e tante altre offerte

Plaion Italia annuncia una serie di sconti e promozioni per il Black Friday che coinvolgono i migliori giochi del catalogo Square Enix, SEGA, Capcom, Deep Silver, Milestone e molti altri publisher internazionali.

Tra i giochi in sconto nei negozi e sugli store digitali citiamo Final Fantasy 16, Sonic Superstars, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, Dead Island 2, Lies of P, Lords of the Fallen, Payday 3, Resident Evil 4 e Street Fighter 6. Tutte le offerte sono valide da oggi e fino al 27 novembre, fino ad esaurimento scorte.

