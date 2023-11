Black Friday Sony: Horizon Forbidden West in offerta su Amazon a 29,97 euro

Ottima promozione su Amazon a più di un anno e mezzo dall'uscita di Horizon Forbidden West: il gioco è ora acquistabile ad un prezzo ulteriormente scontato sia per PS4 che per PS5, vediamo assieme il prezzo per entrambe le versioni in vendita.

Il titolo è acquistabile a 29,97 euro in versione PS4 (sconto di 40 dal prezzo di listino di 70,99 euro) e 39,97 euro in versione PS5 (sconto di 40 dal prezzo di listino di 80,99 euro), la versione PS4 è aggiornabile gratuitamente alla versione PS5, il gioco è uscito il 18 febbraio 2022.



Si tratta di un prezzo veramente incredibile per l'edizione PS4 del gioco, non è mai stato in offerta ad un prezzo così basso, nel PlayStation Store è acquistabile allo stesso prezzo di Amazon, che invece vende la versione su disco del titolo.

Di seguito i link alle offerte:

Entrambe le versioni del gioco sono vendute e spedite da Amazon stessa, quindi sarete garantiti al 100% se dovessero esserci dei problemi, la garanzia ovviamente è di 24 mesi.