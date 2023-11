Black Friday: Switch OLED con Smash Bros Ultimate negli USA. Il bundle arriverà in Italia?

Mentre partono le prime offerte per il Black Friday su PS5 e Xbox Series X|S, i curatori dei social di Nintendo of America annunciano un nuovo bundle di Switch OLED con Super Smash Bros. Ultimate.

La nuova iniziativa promozionale della casa di Kyoto, rivolta (per il momento) al solo mercato statunitense e canadese, include un modello OLED di Nintendo Switch in colorazione nera con Joy-Con grigi, una versione digitale di Super Smash Bros. Ultimate e tre mesi di accesso 'gratuito' ai servizi dell'abbonamento individuale a Nintendo Switch Online.

Il bundle di Switch OLED con il trimestre di accesso a Switch Online e il codice per riscattare su eShop una copia dell'ormai iconico picchiaduro brawler di Sora Ltd. e Masahiro Sakurai sarà in vendita nei negozi nordamericani aderenti all'iniziativa a partire dal 19 novembre.

Nel momento in cui scriviamo non sembrano esserci indizi in merito al possibile arrivo di questo bundle nel Vecchio Continente, ma come di consueto vi terremo aggiornati. Nel frattempo, vi ricordiamo che in coincidenza del Black Friday è disponibile in Italia il bundle di PS5 con un gioco a 499,99 euro, una promozione già attiva sulle pagine di PlayStation Direct ma che, presumibilmente, lo sarà presto anche in altri negozi di videogiochi e nelle principali catene commerciali.