Black Friday: Switch tra gli oggetti più popolari negli USA anche senza sconti

Stando a un recente report di Business Insider , durante il Black Fridayè stato uno degli oggetti più popolari e richiesti negli Stati Uniti. Questo nonostante la casa di Kyoto abbia deciso di non applicare nessunoal prezzo della console.

Se da un lato Sony e Microsoft hanno deciso di proporre alcuni sconti interessanti per PlayStation 4 e Xbox One, dall'altro la grande N ha deciso di mantenere inalterato il prezzo pieno di Switch anche in occasione del Black Friday e delle festività natalizie.

Nonostante tutto, nel corso degli ultimi giorni la console ibrida Nintendo ha ribadito la propria popolarità negli Stati Uniti, presentandosi come uno degli oggetti più richiesti durante il venerdì nero. Del resto, il recente arrivo di un'esclusiva come Super Mario Odyssey non poteva che mettere in ulteriore risalto l'appeal videoludico della console.

Voi cosa ne pensate di questo successo? E che acquisti avete fatto durante i saldi del Black Friday?