E' tempo di Black Friday da Trony: sconti PS4, PlayStation VR e Xbox dal 22 novembre

E' tempo di Black Friday da Trony! Dal 22 novembre al primo dicembre la catena proporrà sconti fino al 50% su tutti i prodotti in catalogo, tra questi ovviamente rientrano anche console e videogiochi, oltre agli accessori ed ai componenti PC Gaming.

Tra i prodotti in offerta troviamo PS4 Slim 500 GB con due controller e voucher Fortnite a 229.99 euro, PlayStation VR con Camera e VR Worlds a 199.99 euro, Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 199 euro e ancora Xbox One S All Digital con tre giochi (Sea of Thieves, Minecraft e Forza Horizon 3) a 129 euro, il prezzo più basso mai visto per la versione senza lettore fisico della console.

Le offerte di Trony sono variabili in quanto ogni rivenditore della catena offre sconti su prodotti diversi, dunque le promozioni indicate non sono valide in tutti i punti vendita. Tramite il sito ufficiale potete scoprire l'elenco dei negozi Trony aderenti all'iniziativa e scoprire lo store più vicino a voi, sfogliando anche il volantino con le offerte del Black Friday 2019.

Trony promette sconti fino al 50% su tutta la gamma di prodotti in listino, le primissime offerte trapelate sulle console sembrano promettere una discreta percentuale di sconto anche per quanto riguarda questo tipo di prodotti.