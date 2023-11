Black Friday Ubisoft: 10 euro ricompense, Rocksmith Plus gratis e tanti giochi in sconto

Dopo l'annuncio delle offerte Black Friday di Xbox tra giochi, console e accessori, anche Ubisoft lancia una ghiotta promozione che coinvolge tantissimi videogiochi del proprio negozio digitale: ecco le offerte più interessanti dei Saldi Black Friday su Ubisoft Store.

La nuova, importate iniziativa promozionale del colosso videoludico francese coinvolge tutte le serie più iconiche di Ubisoft e tanti altri titoli, con sconti fino al 75% sul prezzo di listino abituale che s'aggiungono a un bonus di 10 euro in Ricompense dopo aver speso almeno 19,99 euro nell'acquisto dei giochi in saldo.

I Saldi Black Friday di Ubisoft Store sono già attivi da oggi, giovedì 16 novembre, fino alle ore 14:00 italiane di mercoledì 29 novembre. I 10 euro di Ricompense del Wallet scadono e vanno riscattate su Ubisoft Store entro 10 giorni dalla loro attivazione. Per tutta la durata dei Saldi Black Friday di Ubisoft Store, il publisher e sviluppatore transalpino offre anche una prova gratis di 30 giorni per Rocksmith Plus, lo strumento per imparare a suonare la chitarra.

