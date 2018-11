Black Friday UK: vendute oltre 300.000 console, PS4 in testa seguita da Xbox One

La settimana del Black Friday 2018 è giunta alla conclusione, è dunque arrivato il momento di tirare le somme e scoprire i dati di vendita. Un report di Gameindustry.biz fresco di pubblicazione, ci rivela che nel Regno Unito sono state vendute oltre 300.000 console in questi ultimi giorni.

Si parla di risultati molto simili per tutti e tre i marchi principali, anche se, secondo i dati pubblicati sul sito, Playstation 4 è stata la console più gettonata nella settimana del Black Friday, seguita a ruota da Xbox One in seconda posizione e Nintendo Switch al terzo posto. Per fornirvi un quadro più dettagliato della situazione, è tuttavia opportuno specificare che durante la settimana del Black Friday Playstation 4 era venduta al prezzo di 220 sterline con bundle che includevano FIFA 19 o Red Dead Redemption 2, Xbox One era invece in offerta a 170 sterline assieme a un gioco (Forza Horizon 4, Minecraft o Battlefield 5), mentre i giocatori interessati all'acquisto di Nintendo Switch hanno potuto approfittare di uno sconto di circa 20 sterline sul prezzo di listino. Il volume totale delle vendite delle console è perfettamente in linea con quello del Black Friday dello scorso anno. Che ne pensate di questi risultati?