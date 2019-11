Black Friday Unieuro 2019: offerte e sconti PlayStation 4

Unieuro ha lanciato le prime offerte Black Friday 2019 valide fino al 21 novembre in attesa degli sconti veri e propri per il Venerdì Nero. Tra i tanti prodotti a prezzo scontato nella categoria videogiochi e console soffermiamoci sulle promozioni relative a PlayStation 4 Slim

Nello specifico, Unieuro propone cinque pacchetti PlayStation 4 TB a 349.99 euro l'uno, in offerta troviamo PS4 Slim State of Play, PS4 Slim con Call of Duty Modern Warfare, PlayStation 4 Slim 1 TB con due DualShock 4, PS4 con FIFA 20 e infine il bundle più interessante...

Il pacchetto più ricco contiene PlayStation 4 Slim 1 TB di colore Jet Black, un DualShock 4 e tre giochi: Horizon Zero Dawn, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro, sempre a 349.99 euro. Si tratta di un bundle piuttosto ricco per entrare nel mondo PlayStation a prezzo contenuto, oltre alla console potrete infatti portarvi a casa tre giochi del catalogo Sony, tre esclusive di grande impatto acclamate da pubblico e critica.

Il Black Friday Unieuro vede per protagonisti anche Nintendo 3DS, 2DS e sconti sui migliori giochi, le offerte indicate sono già in corso e valide fino al prossimo 21 novembre, affrettatevi se siete interessati ad un prodotto in particolare, le scorte sono limitate.