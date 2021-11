Black Friday di Unieuro: il gran finale con le nuove offerte valide fino al 2 dicembre

Entriamo nel vivo del Manà Manà Black Friday di Unieuro con gli sconti del Venerdì Nero, del Black Weekend e del Cyber Monday validi fino al 2 dicembre online e nei negozi Unieuro sparsi per l'Italia. Ecco le offerte più interessanti da prendere al volo.

Per quanto riguarda videogiochi e console troviamo FIFA 22 per PS4 a 49.99 euro e FIFA 22 per PS5 a 64.99 euro, Xbox Series S a 279.90 euro e l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus a 39.99 euro, solamente per fare alcuni esempi.

Sconti anche sui giochi Nintendo con Animal Crossing New Horizons proposto a 44.99 euro, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Switch Online a 299 euro, Ring Fit Adventure con Ring-Con a 64.99 euro e The Legend of Zelda Breath of the Wild a 59,99 euro.

E ancora, Marvel's Avengers costa 14.99 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, Deathloop a 29.99 euro e FIFA 22 Legacy Edition per Nintendo Switch a 29.99 euro, Mario Party Superstars a 49.99 euro e Just Dance 2022 a 49,99 euro. Da segnalare anche Call of Duty Black Ops Cold War a 39.99 euro e Assassin's Creed Syndicate a 9.99 euro, infine Mario + Rabbids Kingdom Battle a 19,99 euro.