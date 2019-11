Black Friday Unieuro: migliori giochi PS4 a 9.99 euro, c'è anche Horizon Complete Edition!

Continuano le Offerte Black Friday di Unieuro e dopo aver proposto gli sconti sui bundle PlayStation 4 la nota catena lancia ora una nuova offerta con decine di giochi PS4 in vendita al prezzo scontatissimo di 9.99 euro!

Tra i giochi in promozione per il Black Friday 2019 troviamo ad esempio Star Wars Battlefront 2, Uncharted L'Eredità Perduta, Starlink Starter Pack (con astronave e personaggi), RIDE 3, Dragon Ball Xenoverse/Xenoverse 2 Double Pack, Driveclub, Final Fantasy XV Day One Edition, Nioh, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Hidden Agenda, Homefront The Revolution, inFAMOUS Second Son, Until Dawn, Call of Duty Infinite Warfare, Unravel Yarny Bundle (contiene Unravel e Unravel Two), Destiny 2, Outlast Trinity, LEGO Harry Potter Collection, For Honor, Gravel, Far Cry 3 Classic Edition, Bloodborne e Little Big Planet 3 solamente per citarne alcuni.

Degna di nota in particolare l'offerta su Horizon Zero Dawn Complete Edition: il pacchetto completo con gioco ed espansione The Frozen Wilds viene proposto anche in questo caso a soli 9.99 euro, classificandosi come uno degli acquisti più interessanti, anche se la lista di Unieuro include tanti altri titoli di spessore per PlayStation 4 e PS4 PRO. L'offerta sui migliori giochi PS4 a 9.99 euro è valida online e in negozio, fino ad esaurimento scorte.