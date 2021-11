Black Friday Unieuro: le migliori offerte per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Il Black Friday 2021 si avvicina ed Unieuro prepara diverse offerte per tutti gli appassionati di videogiochi, che siano possessori di una PlayStation, di una Xbox o di Nintendo Switch. Diverse produzioni sono in sconto, compresi anche alcuni dei titoli più caldi dell'autunno 2021 e da poco disponibili sul mercato.

Gli utenti Xbox Series X possono ad esempio portarsi a casa FIFA 22 a 66,99 euro, mentre COD Vanguard è scontato dell'11% con un prezzo fissato sui 70,89 euro. Più consistente invece l'offerta su NBA 2K22, venduto nuovo a 50,99 euro scontato del 32%. Passando invece al mondo PlayStation, The Last of Us Parte 2 si può acquistare per 19,99 euro, quasi la metà del suo prezzo di listino, mentre Assassin's Creed Valhalla in versione PS5 è proposto a 29,99 euro. Sempre su PS5 è possibile trovare scontato anche COD Black Ops Cold War, che si può comprare pagando 39,99 euro, mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ghost of Tsushima in versione PS4 sono rispettivamente proposti a 39,99 e 29,99 euro.

Per quanto riguarda invece le offerte legate ai giochi per Nintendo Switch, il popolarissimo Mario Kart 8 Deluxe è venduto a 44,99 euro, lo stesso prezzo di Super Mario Party. Mario + Rabbidz Kingdom Battle viene proposto a 19,99 euro, mentre lo sconto del 18% è applicato per Super Mario 3D World + Bowser's Fury, disponibile a 48,99 euro.