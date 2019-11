Black Friday Unieuro: solo per oggi sconto IVA su console e giochi spendendo almeno 299€

Manca ancora qualche settimana al Black Friday 2019 ma Unieuro lancia "L'Addams Black Friday", promozione valida solamente per la giornata di oggi (lunedì 11 novembre) e che vi permetterà di risparmiare il 22% sull'acquisto di qualsiasi prodotto a fronte di una spesa minima di 299 euro.

La promozione è valida dalle 08:30 di oggi e per tutta la giornata (fino alle 23:59), spendendo almeno 299 euro (solo acquisti online) sarà possibile ottenere uno sconto immediato del 22% sul carrello. Si tratta di una iniziativa interessante che vi permetterà di risparmiare sull'acquisto di console e giochi, la cifra minima richiesta per godere dello sconto IVA non è proibitiva, basterà acquistare ad esempio Nintendo Switch con un gioco per raggiungerla, oppure un PlayStation 4 Slim con un secondo DualShock o magari PS4 PRO e Xbox One X, solamente per fare degli esempi.

L'iniziativa Unieuro Addams Black Friday è valida su tutti i prodotti della categoria Videogiochi e Console, dunque avrete solamente l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le possibili combinazioni per raggiungere la cifra minima di 299 euro. Offerta valida esclusivamente per gli acquisti online su ordine unico, se siete interessati approfittatene perchè la promozione NO IVA Unieuro termina oggi alle 23:59... avete già deciso cosa comprare?