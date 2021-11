Black Friday Unieuro: sconti PC Gaming e videogiochi, le nuove offerte

Unieuro espande le offerte solo online per il Black Friday presentando una nuova selezione di prodotti in vendita a prezzo scontato solo sul sito fino al 21 novembre. Non mancano articoli della categoria PC Gaming, Console e Videogiochi, vediamo insieme le promozioni più interessanti.

Tra i prodotti in offerta vi segnaliamo il Notebook Gaming MSI Katana GF66 11UC-090IT a 999 euro, LG 32GN600 Monitor Gaming 32" a 299.99 euro, LG 24GN600 Monitor Gaming 24" Full HD IPS 1ms (GtG) 144Hz a 199.99 euro e Samsung C24F390 Monitor Curvo da 24" a 99,99 euro.

Trovate tutte le offerte Black Friday solo online sul sito di Unieuro, sono ora attive anche le promozioni Manà Manà Black Friday con sconti su console e videogiochi, anche in negozio. Qualche esempio? Nintendo Switch con Just Dance 2022 a 329.90 euro, Animal Crossing New Horizons in sconto a 49.99 euro, sedia gaming Momodesign MD a 149.90 euro, Ring Fit Adventure con Ring-Con a 69.99 euro, volante Thrustmaster T248 Nero Sterzo + Pedali per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 a 349.99 euro, Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons e custodia a 259.90 euro, 51 Giochi Classici a 29.90 euro, Miitopia a 39.99 euro e infine il preordine di Grand Theft Auto The Trilogy a 59,99 euro.