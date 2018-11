Black Friday: al via i saldi di Xbox Store su centinaia di giochi

Major Nelson ha annunciato il via dei saldi Black Friday su Xbox Store per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre gli altri dovranno attendere il 19 novembre per poter accedere alle offerte del Venerdì Nero.

Gli sconti Black Friday Xbox Store coinvolgono centinaia di titoli, venduti in promozione fino al 26 novembre, tra cui Dragon Ball FighterZ, Red Dead Redemption 2, Destiny 2 I Rinnegati, Far Cry 5, Pro Evolution Soccer 2019, FIFA 19, Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty Black Ops 4 e Assassin's Creed Odyssey, solamente per citarne alcuni, la lista completa è disponibile a questo indirizzo.

Ricordiamo inoltre che fino al 30 novembre i nuovi clienti potranno sottoscrivere un abbonamento Xbox LIVE Gold 30 giorni per un euro, offerta simile anche per Xbox Game Pass, per tutti i nuovi abbonati il primo mese costa un euro, solo per iscrizioni effettuate entro il 3 gennaio 2019.

Nei prossimi giorni Microsoft dovrebbe svelare anche le offerte Black Friday su Xbox One S e Xbox One X, sui bundle e sugli accessori come i controller, restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti in merito.