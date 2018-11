Black Friday Videogiochi: migliori offerte e sconti

Continuano i saldi videogiochi per il Black Friday su Amazon.it! Per la giornata di martedì 20 novembre il noto sito di eCommerce propone sconti e offerte sui migliori titoli Ubisoft, Warner Bros, Activision ed Electronic Arts.

Giochi Ubisoft

La promozione sui giochi Ubisoft riguarda titoli come Assassin's Creed Origins, Rainbow Six Siege, Steep e Mario + Rabbids Kingdom Battle, solamente per citarne alcuni:

Giochi Electronic Arts

In questo caso sono quattro i titoli coinvolti nella promozione, ovvero Need for Speed Payback, EA Sports UFC 3, Burnout Paradise Remastered e Star Wars Battlefront 2.

Giochi Activision

Anche Activision propone quattro giochi in offerta, tra cui Destiny 2 I Rinnegati e Call of Duty Black Osp 4 con Calling Card in esclusiva su Amazon.

Call of Duty Black Ops 4 - 49.99 euro

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 30.99 euro

Destiny 2 I Rinnegati - 49.99 euro

Overwatch Legendary Edition - 24.99 euro

Infine, le promo di Warner riguardano i titoli LEGO, Hitman Definitive Edition e il recentissimo, uscito la settimana scorsa e ora disponibile al prezzo bomba di 39,99 euro.Per essere sempre aggiornati sulle offerte vi invitiamo a seguire la pagina sconti videogiochi del Black Friday su Everyeye.it troverete ogni giorno le migliori promozioni attive nei negozi online e rivenditori fisici.