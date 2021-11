Black Friday Week di Amazon: tantissime nuove offerte sui videogiochi

Inizia su Amazon la settimana più calda con le migliori offerte del Black Friday, le promozioni che vi segnaliamo in questo articolo sui videogiochi saranno attive fino alla fine dell'evento (29 novembre) o fino ad esaurimento scorte.

Vi elenchiamo le migliori offerte dedicate e noi videogiocatori, aggiorneremo l'articolo nei prossimi giorni con le offerte che si aggiungeranno a quelle già attive da subito, i giochi in offerta sono veramente tantissimi, vediamoli assieme:

- CODE VEIN a 16,98 Euro per PS4 - Alan Wake Remastered a 17,98 Euro per PS4 - Crypt of The Necrodancer a 24,99 Euro per PS4 - Immortals Fenyx Rising a 22,98 Euro per PS4 , 24,98 Euro per Xbox e 23,98 Euro per Nintendo Switch - Watch Dogs Limited a 22,98 Euro per PS4 , 29,99 Euro per PS5 - Godfall a 22,98 Euro per PS5 - Judgment a 22,90 Euro per PS4 - Lost Judgment a 27,98 Euro per PS4 - NEO: The World Ends with You a 32,98 Euro per PS4 - Nier Replicant a 26,99 Euro per PS4 - Deathloop a 34,90 Euro per PS5 - Resident Evil Village a 27,98 Euro per PS4 - The Medium a 27,98 Euro per PS5 - Life is Strange: True Colors a 37,98 Euro per PS4 - Marvel's Avengers - Deluxe Edition a 17,98 Euro per PS4 - Marvel's Avengers a 14,98 Euro per PS4 o 22,98 Euro per PS5 - Back 4 Blood a 39,99 Euro per PS4 - Final Fantasy VII Remake - Intergrade a 37,98 Euro per PS5 - Assassin's Creed Valhalla a 28,98 Euro per PS4 - Marvel's Guardians of The Galaxy a 39,99 Euro per PS4 - Resident Evil Village - Edizione Steelbook a 29,99 Euro per PS4 - Far Cry 6 Limited Edition a 48,98 Euro per PS4 - Riders Republic Limited a 38,98 Euro per PS4 - Sonic Mania Plus a 14,98 Euro per PS4 - Mortal Kombat 11 Ultimate a 19,99 Euro per Nintendo Switch - Catherine Full Body - Launch Edition a 19,99 Euro per PS4 - Dragon Quest XI S: echi di Un'era Perduta - Edizione Definitiva a 19,99 Euro per PS4 - Yakuza: Like A Dragon - Day ICHI Edition a 19,99 Euro per PS4 Xbox o 29,99 Euro per PS5 RiMS Racing a 29,99 Euro per PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch- Battlefield 1 a 6,98 Euro per PS4 - Life is Strange 2 a 14,98 Euro per PS4 Outriders - Day One Edition a 24,99 Euro per PS4, PS5, Xbox One e PC- Metro Exodus Complete Edition a 22,98 Euro per PS5 Persona 5 Strikers - Day-One a 24,99 Euro per PS4 e Nintendo Switch- Mortal Kombat 11 Ultimate a 29,99 Euro per PS5 - Metro: Redux a 14,98 Euro per PS4 - Hotline Miami Collection - Nintendo Switch a 24,99 Euro Yakuza: Like A Dragon a 19,99 Euro per PS4 e Xbox o 29,99 Euro per PS5 Just Dance 2022 a 38 Euro per PS4, PS5 e Xbox- Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster a 32,98 Euro per PS4 - Shadow of the Tomb Raider a 9,98 Euro per PS4 - Final Fantasy X/X2 HD Remaster a 14,99 Euro per PS4 o 17,98 Euro per Nintendo Switch Wrc 10 the Official Game a 24,99 Euro per Xbox o 29,99 Euro per PS5- Hitman 3 a 32,97 Euro per PS4

Terremo aggiornato questo articolo nel caso venissero aggiunte altre offerte interessanti, garantendo una copertura totale per tutta la durata dell'evento di Amazon. É inoltre possibile combinare le offerte della Black Friday Week con altre promozioni di Amazon che ci faranno risparmiare ulteriormente, come per esempio uno sconto aggiuntivo di 10 euro scegliendo per la prima volta un punto di ritiro, oppure sempre 10 euro se non avete ancora caricato la prima foto su Amazon Photos e per ultima un buono sconto di ben 6 euro solamente caricando l'account di almeno 60 euro.