Black Friday Xbox: tutte le console in super sconto su Amazon a prezzi mai visti prima

Venerdi 17 novembre è iniziato il Black Friday su Amazon, se ci avete seguito vi abbiamo segnalato tantissime promozioni attive per noi appassionati di videogiochi e tecnologia. Mancavano all'appello le console di Microsoft, vediamo tutti i super sconti attivi.

Cominciamo la console Xbox Series X senza nessun gioco in bundle, in offerta a questo link al super prezzo di 379,99 euro, ricondizionata direttamente dal produttore e con due anni di garanzia. La stessa console nuova è in offerta al prezzo di 414,99 euro invece di un prezzo di listino di 549,99 euro, un vero affare.

Se invece siete alla ricerca di una console Xbox Series X in vendita con dei giochi inclusi, vi segnaliamo al prezzo di 429,98 euro quella con inclusa una copia di Forza Horizon 5 che include le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure, il pacchetto di benvenuto, l’abbonamento VIP e il Pass auto.

Se a Forza Motorsport preferite Diablo IV, il bundle console e gioco è in promozione a 424 euro ed include quindi una copia digitale di Diablo IV, l'ultimo capitolo della famosa serie sviluppata da Blizzard, acquistabile qui al prezzo più basso di sempre.

Non poteva mancare alla festa anche la piccolina di casa Microsoft, Xbox Series S, in offerta Black Friday a 249,99 euro con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate o 239,98 euro che include tantissimi contenuti digitali di Fall Guys, Fortnite e Rocket League.

