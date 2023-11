Black Friday Xbox: un mare di sconti per console, accessori e oltre 1.000 giochi

Con le offerte per il Black Friday di Sony già iniziate, anche per Microsoft è giunto il momento di presentare le iniziative promozionali legate al Black Friday e al Cyber Monday di Xbox, con tanti sconti per console, giochi e accessori.

La nuova, importante promozione lanciata dal colosso tecnologico di Redmond coinvolge l'intera community Xbox, con numerose offerte che abbracciano l'ecosistema verdecrociato nella sua interezza tra videogiochi (first party e multipiattaforma), accessori e console.

Il Black Friday di Xbox partirà ufficialmente nella giornata di venerdì 17 novembre con oltre 1.000 videogiochi in sconto: la riduzione di prezzo prevista da Microsoft sarà del 50% per i videogiochi digitali multipiattaforma su Xbox One e Xbox Series X|S, del 65% per i titoli degli Xbox Game Studios e del 67% per i videogiochi PC.

Da sabato 18 novembre, la divisione statunitense di Microsoft ridurrà di 50 dollari il prezzo delle console Xbox Series X e Xbox Series S (ivi compresi i bundle). È previsto anche un taglio di 10 dollari sul prezzo di listino di molti Xbox Wireless Controller ufficiali.

A partire da giovedì 23 novembre sarà inoltre possibile ottenere un'incisione gratuita per ogni Xbox Elite Controller Series 2 acquistato sul portale di Xbox Design Lab. Quanto ai videogiochi in sconto, trovate l'elenco completo sulle pagine di Xbox Wire: tra i tanti titoli in offerta nel Black Friday e Cyber Monday di Xbox ci saranno Starfield, Forza Motorsport, Forza Horizon 5, EA Sports FC 24, NBA 2K24, Mortal Kombat 1, Assassin's Creed Mirage e Diablo 4.