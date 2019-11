È tempo di Black Friday anche su Xbox One Store: sconti su Gears 5, FIFA 20 e altri

Al Black Friday 2019 manca ancora una settimana, ma anche Microsoft ha deciso di giocare d'anticipo offrendo agli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate l'accesso anticipato agli sconti su centinaia di giochi!

Innanzitutto, non fatevi intimorire dall'esclusività delle offerte. Come parte della promozione per il Black Friday, la compagnia di Redmond sta offrendo i primi tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 €. Vi basterà sottoscrivere quest'abbonamento ad un costo risibile per accedere agli sconti anticipati del Black Friday e, ovviamente, a tutti gli altri benefici (Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per PC e console). Se invece non intendete sottoscrivere alcun abbonamento, vi basterà pazientare qualche giorno per poter beneficiare delle offerte: presto diverranno disponibili per tutti.

Tra i giochi per Xbox One in offerta per il Black Friday spiccano senza ombra di dubbio Gears 5 a 34,99 euro, Call of Duty: Modern Warfare Operator Edition a 67,99 euro, Borderlands 3 a 41,99 euro, FIFA 20 a 41,99 euro, Destiny 2: Ombre dal Profondo a 20,99 euro, The Outer Worlds a 44,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 34,99 euro, Control a 38,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 27,99 euro e GTA 5: Premium Online Edition a 9,89 euro. C'è letteralmente l'imbarazzo della scelta, dal momento che sono stati scontati sia titoli recentissimi, sia giochi di catalogo. Sono inclusi anche quelli per Xbox 360, tra cui Red Dead Redemption a 9,89 euro (compatibile con anche con Xbox One). Potete consultare la lunga lista con i prodotti in offerta dalle vostre console oppure sul sito ufficiale di Xbox.