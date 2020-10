Black Legend, RPG dark per PC e console: gameplay trailer e Demo disponibile

Tra toni cupi e XVII secolo, Black Legend propone ai giocatori un'avventura immersiva, per un titolo dark a base di combattimenti a turni e misteri legati all'alchimia.

Sviluppato ed edito dal team di Warcave, questo nuovo RPG a turni è attualmente in sviluppo sia per PC sia per console. Per presentare la produzione, la software house ha pubblicato un primo gameplay trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ambientato nel XVII secolo, Black Legend pone l'utente alla guida di un gruppo di mercenari, con l''obiettivo di liberare la città di Grant da un culto di fanatici devoti all'alchimista Mefisto. Una nebbia misteriosa sta portando gli abitanti alla follia: il nostro protagonista dovrà porre fine alla minaccia ricorrendo a sua volta all'alchimia.



I giocatori incuriositi dal setting e dalla formula ludica proposta saranno lieti di sapere che Black Legend è tra i titoli che hanno aderito al Game Festival autunnale di Steam: di conseguenza, una Demo gratuita dell'RPG è disponibile per un periodo di tempo limitato sulla piattaforma Valve. Al momento, Black Legend non dispone di una data di lancio precisa, ma la finestra di lancio si colloca nel 2021. Tra le piattaforme supportate figurano PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.