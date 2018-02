Black Lightning, Krypton e il reboot di Magnum P.I. tra le notizie Top di ieri in Serie TV

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri abbiamo appreso cheha ingaggiato(Suicide Squad, Hostel, Friday Night Lights) nel ruolo di protagonista del reboot di Magnum P.I. , il quale includerà persino una variante di sesso femminile del personaggio di Higgins.

Rimanendo in tema reboot, è stato poi annunciato che Miranda Otto (Il Signore degli Anelli) si è unita al team che riporterà in "vita" Sabrina Spellman, nel nuovo prodotto originale Netflix, intitolato The Chilling Adventures di Sabrina. L’attrice interpreterà Zelda Spellman, una delle due simpatiche zie della giovane protagonista.

Walt Disney Pictures, invece, stando a quanto rivelato dal portale d’informazione The Hollywood Reporter, sarebbe alla ricerca di uno sceneggiatore che possa scrivere il reboot dei Muppet, il cui rilancio dovrebbe approdare nel 2019 sulla nuova piattaforma digitale del colosso. La rete televisiva Disney Freedom ha invece annunciato di aver ordinato il pilot per la serie provvisoriamente intitolata Girls Code, una commedia da mezz'ora a episodio incentrata sulle donne sul posto di lavoro.

Sul fronte supereroistico abbiamo appreso che la serie di Krypton introdurrà persino il super villain Brianiac, interpretato in questo casa dall’attore Brake Ritson, mentre la nuova serie di Titans prevista sulla nuova piattaforma DC Comics accoglierà tra le sue già folte fila anche la Doom Patrol. In attesa di conoscere tutti i membri della formazione, Entertainment Weekly ha confermato che l'attrice April Bowlby (Drop Dead Diva) è entrata ufficialmente nel cast della serie nei panni di Rita Farr, l'eroina meglio conosciuta come Elasti-Girl.

Prodotta dal network statunitense The CW, la terza stagione di Legends of Tomorrow accoglierà nuovamente un fan favorite che nell’ultimo anno non si era ancora fatto vedere: parliamo di Jonah Hex (Johnathon Schaech), che secondo le ultime notizie sarà al centro di un episodio ambientato nel far west. Black Lightning, invece, attraverso un video girato a 360°, ci ha fornito un altro assaggio dei suoi straordinari poteri elettrici.

Proseguendo, il creatore del serial The Gifted, ambientato nell'Universo degli X-Men, ha spiegato che uno dei temi centrali della seconda stagione sarà proprio quel misterioso incidente del "15 luglio" più volte menzionato all'interno della prima stagione. Vedremo finalmente qualcuno degli X-Men? Rimanendo in tema Marvel, è stato infine rivelato che Disney Channels Worldwide sarebbe in procinto di iniziare lo sviluppo di una serie incentrata su Moon Girl & Devil Dinosaur, un progetto d'animazione che verrà prodotto da Laurence Fishburne insieme a Helen Sugland.