Black Mesa: la pubblicazione dei livelli di Xen è stata rimandata ancora

I ragazzi dihanno annunciato di aver rimandato ancora una volta la pubblicazione dei livelli didi, il celebre remake del primoin sviluppo ormai da molti anni e poi approdato nel 2015 nel programmadi

Nonostante gli sviluppatori stiano lavorando sodo, la componente non è ancora pronta per la pubblicazione. Si tratta del secondo posticipo per Xen, la cui uscita era prevista per il mese di dicembre.

Non è stata fornita una nuova finestra di lancio, ma in compenso lo studio ha pubblicato una serie di screenshot inediti che potete ammirare in calce. Il prossimo mese, inoltre, verrà pubblicato un aggiornamento che, nelle intenzioni del team, dovrebbe preparare il gioco all'arrivo dei tanto attesi capitoli finali. Per l'occasione, verrà implementato un sistema deferred rendering in grado di supportare l'illuminazione dinamica completa.

Grazie ai saldi di Steam per il Black Friday, mentre vi scriviamo Black Mesa può essere acquistato a soli 7,99€ con uno sconto del 60% sul prezzo completo.