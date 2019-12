Black Mesa: il remake di Half-Life è ora giocabile dall'inizio alla fine

Ci son voluti anni, ma il momento tanto atteso da molti fan di Half-Life è finalmente giunto. No, non stiamo parlando dell'annuncio del terzo capitolo, ma del completamento di Black Mesa, remake del capostipite della serie realizzato da Crowbar Collective.

Nato come una mod di Half-Life 2 e poi trasformato in un vero e proprio gioco, Black Mesa è entrato nel programma di Accesso Anticipato di Steam nel 2015. Il team ha trascorso molti anni a lavorare sugli ultimi livelli del gioco ambientati a Xen, che a quanto pare sono stati finalmente completati. Nella giornata di ieri 7 dicembre Crowbar Interactive ha reso disponibile l'intera esperienza di Black Mesa, completa di tutte le rifiniture effettuate in questi anni (compresi i miglioramenti alle performance), all'interno del ramo Public Beta.

Se possedete il gioco, non dovete far altro che selezionare Black Mesa nella vostra libreria, cliccare con il tasto destro per entrare nel menu Proprietà, aprire la scheda Beta, scorrere il menu a tendina per selezionare la voce "public-beta" e infine cliccare su chiudi. Partirà in automatico un aggiornamento che vi metterà a disposizione l'intera avventura di Black Mesa, finalmente affrontabile dopo anni di attesa. Prima di renderla disponibile ufficialmente per tutti quanti e terminare la fase in Accesso Anticipato, il team ha tuttavia preferito renderla disponibile in versione Beta per raccogliere il feedback dei giocatori. La pubblicazione definitiva fissata agli inizi del 2020. Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti gli interessati che Black Mesa può essere acquistato su Steam al prezzo di 17,99 euro.