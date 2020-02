Black Mesa: il remake di Half-Life in Source Engine arriverà a Marzo

Arriva un annuncio importante dagli sviluppatori di Crowbar Collective: Black Mesa, il remake di Half Life creato con il Source Engine, terminerà presto la sua fase di Accesso Anticipato, e sarà dunque diffuso in versione completa a partire dal 5 Marzo 2020.

Si tratta di un videogioco il cui sviluppo è iniziato ben 14 anni fa, come hanno raccontato i programmatori, ed è stato diffuso grazie al programma Early Access di Steam il 5 Maggio 2015. A dicembre Black Mesa era giocabile dall'inizio alla fine. Insomma, in pratica, dopo 14 anni di sviluppo e 5 di Early Access, finalmente potremo vedere la sua versione completa.

Meglio tardi che mai, per dirla con le parole del Black Mesa Team, che a sua volta ha citato il genio di Leonardo da Vinci: "Black Mesa è un videogame, è il nostro videogame, ed ha i suoi punti di forza e punti deboli. Come diceva Leonardo da Vinci "L'arte non si finisce mai, si abbandona soltanto", e mentre abbiamo intenzione di supportare il gioco anche dopo la versione 1.0 con bug fix ed altro, non sarà mai un gioco perfetto".

Per quanto riguarda la serie, vi ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, che tra un mese sarà disponibile il nuovo capitolo: per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Half-Life: Alyx.