Black Mesa, il remake di Half-Life è finalmente uscito: ecco il trailer di lancio

Dopo anni di sviluppo - che hanno condotto quella che era una semplice mod di Half-Life 2 nata per il disappunto nei confronti di Half-Life Source a un vero e proprio remake stand-alone del primo capitolo della serie - Black Mesa è finalmente stato pubblicato in via definitiva nella sua versione 1.0.

Black Mesa è stato lanciato per la prima volta su Steam in Accesso Anticipato nel 2015, e fino ad oggi è rimasto incompleto a causa della mancanza dei livelli ambientati a Xen. Nel corso di tutti questi anni gli sviluppatori hanno ultimato la parte finale del gioco (disponibile in Beta dallo scorso dicembre) e rifinito ulteriormente la loro opera, ed oggi 6 marzo 2020 hanno finalmente reso disponibile Black Mesa su Steam al prezzo di 17,99 euro. Per l'occasione, hanno confezionato il trailer di lancio che potete visionare in cima a questa notizia.

Acquistando Black Mesa, potrete affrontare i 19 capitoli della storia nei panni del fisico teorico Gordon Freeman con effetti grafici moderni "mai visti prima" nel Source Engine e con un doppiaggio e una colonna sonora completamente rinnovati. Presenti all'appello anche una modalità multiplayer con alcune delle mappe storiche della serie (incluse Bounce, Gasworks, Stalkyard, Undertow e Crossfire), il supporto al Workshop per la creazione di mod e la presenza di tutte le funzionalità di Steamworks, ovvero carte, sfondi, emoticon e achievement.