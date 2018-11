Black Mesa: Xen, nuovo video di gioco per celebrare i 20 anni di Half-Life

Gli sviluppatori indipendenti di Crowbar Collective a tutti i cultori di Gordon Freeman per il venticinquesimo anniversario dall'uscita di Half-Life pubblicando un nuovo video di gioco di Black Mesa: Xen, il secondo atto del loro progetto fan made ambientato nell'universo sci-fi della saga di Valve.

Nel minuto abbondante di filmato propostoci per i vent'anni di Half-Life ci vengono mostrate finalmente le prime, vere scene di gameplay tratte da Xen, l'universo parallelo popolato dagli esseri alieni multi-dimensionali conosciuti (e temuti) dagli umani come Vortigaunt.

Il bizzarro e oscuro microcosmo immaginato dagli autori del collettivo Crowbar è una vera e propria cornucopia di riferimenti e citazioni dalla serie ufficiale di Half-Life e dal suo primo, glorioso atto dato alle stampe da Valve Software e Sierra Entertainment nel novembre del '98.

La passione che spinge gli sviluppatori di Black Mesa a tenere viva la proprietà intellettuale di Half-Life con questo progetto celebrativo, però, è seconda solo alla loro ambizione, se pensiamo che i lavori sui livelli di Xen sono cominciati più di due anni fa e che c'è ancora molto da fare per sgrezzare il codice di gioco, migliorare le dinamiche sparatutto e condurre le necessarie operazioni di ottimizzazione che precedono la pubblicazione della versione finale sulle pagine di Steam.

L'aggiornamento di Black Mesa che introdurrà i livelli Xen dovrebbe approdare in esclusiva su PC tra la primavera e l'estate del 2019. Una finestra di lancio che, curiosamente, coincide con quella suggerita dalle recenti indiscrezioni correlate al nuovo capitolo VR di Half-Life che Valve starebbe sviluppando in gran segreto assieme a un nuovo visore per la realtà virtuale, anch'esso previsto in uscita nel 2019 stando agli ultimi rumor circolati in rete con le immagini del prototipo.