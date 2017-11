Black Mirror e Destiny 2 giocati in diretta il 27 novembre su Twitch e YouTube

Anche oggi nuovo (doppio) appuntamento targato Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma due trasmissioni dedicate a, di seguito le informazioni su entrambi gli appuntamenti.

Il live gameplay di Black Mirror andrà in onda a partire dalle 17:00: due ore di gameplay in compagnia del remake di questa avventura horror uscita nel 2004 e in procinto di tornare sui nostri schermi grazie al lavoro di THQ Nordic. Alle 21:00 invece RapiDNade tornerà in diretta con Destiny 2 per affrontare le Prove dei Nove.

Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.