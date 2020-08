Black Myth Son Wukong: gli sviluppatori si sono ispirati a God of War

L'annuncio di Black Myth Wu Kong è stata una sorpresa del tutto inaspettata. L'action GDR ispirato al romanzo Viaggio in Occidente si è mostrato in 13 minuti di gameplay e sono in molti ad aver notato alcune somiglianze con God of War sia dal punto di vista tematico che tecnico.

In un'intervista agli sviluppatori, tradotta dall'analista Daniel Ahamad, è emerso che Game Science Studio ha guardato con interesse all'ultima avventura di Kratos per la gestione della telecamera in Black Myth: "l'idea di seguire l'azione che avviene su schermo tramite un unico piano sequenza ci è venuta pensando a God of War, un videogioco a cui ci siamo fortemente ispirati". Analizzando il gameplay attualmente pubblicato di Black Myth è possibile notare come la telecamera segue costantemente l'azione, senza nessun taglio se non in qualche occasionale filmato, esattamente come nell'ultima fatica di Santa Monica Studio.

Nonostante il successo straordinario riscosso dal trailer, la data d'uscita di Black Myth Son Wukong è ancora lontana e, secondo la software house, i lavori sul progetto stanno procedendo a pieno regime per implementare bossfight, animazioni facciale e script di gioco ancora incompleti. Nell'attesa di saperne di più riguardo a questo interessante GDR vi segnaliamo la nostra anteprima e videoanteprima di Black Myth Son Wukong.