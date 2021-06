Black Myth Wu Kong, l'Action sarà in Unreal Engine 5? Tutti i dettagli in video!

Presentato come un fulmine a ciel sereno nel corso dell'estate del 2020, il promettente Action di origine cinese si è rapidamente conquistato l'attenzione del pubblico internazionale.

Rimasti silenti per diverso tempo, gli autori di Game Science hanno pubblicato un nuovo trailer di Black Myth: Wu Kong per il Capodanno Cinese, per poi sparire nuovamente dai radar. La software house, del resto, aveva già avvertito la community che l'attesa per ulteriori informazioni sulla produzione sarebbe stata lunga, con il progetto ancora in fase piuttosto embrionale. Anche per questa ragione, Game Science ha confermato che Black Myth: Wu Kong non sarà all'E3 2021, nonostante l'importanza della vetrina offerta dall'evento losangelino (anche quest'anno in edizione esclusivamente virtuale).



Tra le ragioni che hanno spinto il team di sviluppo dall'astenersi dalla partecipazione alla fiera, troviamo però anche l'attività di studio attualmente condotta dalla software house. Quest'ultima è infatti impegnata nell'apprendere tutti i segreti dell'Unreal Engine 5: circostanza che ha spinto gli appassionati a domandarsi se Black Myth: Wu Kong prenderà forma con il nuovo motore di Epic Games. La Redazione ha analizzato la questione in un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!