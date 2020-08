Black Myth Wu Kong in azione: tutti i dettagli sul promettente action in video!

Decisamente a sorpresa, una nuova produzione di genere Action GDR attualmente in sviluppo presso una software house della Repubblica Popolare Cinese ha scatenato una reazione entusiasta nel pubblico.

Il ricco gameplay trailer di Black Myth: Wu Kong ha svelato un progetto in precedenza ignoto al grande pubblico. In sviluppo da circa due anni, il titolo è frutto del lavoro di Game Science Studio, team indipendente cinese. Il filmato di debutto ha rappresentato un'interessante occasione per dare un primo sguardo alle caratteristiche principali di questo nuovo action, le cui vicende sono ispirate al classico cinese Il Viaggio in Occidente. Opera del XVI secolo celebre in tutta l'Asia Orientale, quest'ultimo ha fatto da spunto anche per molte produzioni anime e manga, come Saiyuki o Dragon Ball.



Per presentarvi tutte le informazioni al momento disponibili sul titolo, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato, in cui discutiamo di componente narrativa, combat system e potenzialità del titolo. Come di consueto, potete trovare il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione! Atteso su PC e console per una finestra di lancio non ancora dichiarata, l'Action è protagonista sulle nostre pagine anche di un'anteprima di Black Myth: Wu Kong.