Black Myth Wu Kong: nuovi dettagli su nemici, longevità e gameplay

La grande curiosità instillata negli appassionati di action adventure all'annuncio di Black Myth Wu Kong spinge gli sviluppatori di Game Science ad aprire le proprie porte alla redazione di IGN China per offrire loro tanti dettagli inediti sul loro ambizioso progetto.

All'incontro con gli inviati della redazione cinesedi IGN.com, il team di Game Science ha confermato il legame tra Black Myth Wu Kong e la leggenda di Son Goku e specificato che il titolo, pur con tutte le limitazioni di budget e personale, proverà a offrire un'esperienza ludica, narrativa e grafica al pari degli action tripla A più blasonati.

Per raggiungere questo scopo, gli sviluppatori asiatici punteranno su di un sistema di combattimento cinematografico che trarrà ispirazione dalle serie di God of War e Dynasty Warriors. Quanto ai contenuti, i rappresentanti di Game Science si sbilanciano e affermano di voler confezionare un'avventura capace di offrire una longevità di oltre 15 ore, superiore alla media degli action a medio/alto budget.

Progredendo nell'avventura, e addentrandoci nelle ambientazioni dalle atmosfere cupe promesse dai suoi autori, l'avventura di WuKong ci porterà inoltre a combattere contro 100 tipologie diverse di nemici, tra avversari minori e boss principali: ciascun avversario, a detta di Game Science, spingerà gli appassionati a cambiare di continuo il proprio approccio e, di conseguenza, gli elementi di equipaggiamento da utilizzare in battaglia.

Come ribadito nei giorni scorsi dagli stessi autori cinesi, però, l'uscita di Black Myth Wu Kong è lontana: lo sviluppo del titolo richiederà ancora molti mesi di impegno da parte dei 30 membri che compongono questa software house tra designer, autori e programmatori con il pallino per gli action adventure in terza persona.