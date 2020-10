Black Myth Wu Kong: spettacolari concept art per l'action game

Annunciato a sorpresa con uno spettacolare trailer che ha rapidamente catturato l'interesse dell'intera community videoludica internazionale, Black Myth: Wu Kong è attualmente in sviluppo presso gli studi di Game Science.

La software house di stanza in Cina è attualmente in fase di espansione, con una campagna di assunzioni avviata proprio in seguito al reveal del progetto. Sorpresa dallo straordinario riscontro ottenuto dal primo gameplay del gioco, Game Science ha in seguito condiviso con il pubblico alcune informazioni aggiuntive. Si è così appreso che l'intera Demo di Black Myth: Wu Kong è giocabile nella sua totalità, nonostante il progetto si trovi ancora in fasi non avanzate.



Volto a riproporre in chiave videoludica il classico della letteratura cinese Viaggio a Occidente, le atmosfere dell'action game sono tornate di recente a mostrarsi. L'Art Director del gioco, Yang Qi, ha infatti pubblicato su Art Station alcune concept art risalenti alle prime fasi di lavorazione a Black Myth: Wu Kong. Decisamente suggestive, queste ultime sono disponibili direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?

In attesa di disporre di nuove informazioni su questa intrigante produzione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Black Myth: Wu Kong, con tutti i dettagli al momento diffusi.