Black Myth Wu Kong strizza l'occhio a Dynasty Warriors nel nuovo gameplay

Pochi giorni dopo l'annuncio del pazzesco action Black Myth Wu Kong, gli sviluppatori di Game Science pubblicano un nuovo video gameplay che ritrae l'eroe dell'avventura intento a combattere contro una schiera infinita di nemici.

Pur offrendo soltanto 27 secondi di scene di gioco, l'ultimo teaser confezionato dalla software house asiatica svela una caratteristica inedita del progetto, ovvero le battaglie su vasta scala che coinvolgeranno il nostro alter-ego nel corso di questa avventura ispirata al romanzo della tradizione cinese Journey to the West.

Gli appassionati della serie di Dynasty Warriors troveranno certamente delle analogie tra il combat system di queste particolari scene di Wu Kong e l'esperienza ludica vissuta nell'epopea action musou di Koei Tecmo e del team Omega Force, dall'impiego di armi lunghe come aste o lance al ricorso degli attacchi ad area per falciare quanti più avversari possibile. La grande duttilità dell'Unreal Engine 4, inoltre, contribuisce a ricreare delle battaglie con un numero spropositato di nemici a schermo, nonostante la scarsa (per non dire assente) diversificazione nei modelli poligonali e nel pattern di animazioni.

Per saperne di più su questo progetto, vi invitiamo ad ammirare questo nostro video con tutti i dettagli su Black Myth Wu Kong, il cui arrivo sul mercato dovrebbe avvenire nel 2021 su PC e su una rosa di console non meglio specificate.