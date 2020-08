Black Myth Wu Kong, il team reagisce al successo del trailer: niente novità a breve

In sole 24 ore, il gameplay trailer di Black Myth: Wu Kong ha riscosso un successo straordinario, attirando l'interesse della community videoludica internazionale.

Sul solo portale BiliBili, portale cinese di condivisione video, il filmato ha raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni, alle quali si sommano le entusiastiche reazioni del pubblico occidentale. Dopo aver visto il proprio progetto trasformarsi in un fenomeno globale, il team di sviluppo di Black Myth: Wu Kong ha deciso di condividere alcune informazioni ulteriori. Feng Ji, fondatore di Game Science Studio, ha dunque pubblicato un messaggio sul portale cinese Weibo, dal quale si apprendono interessanti dettagli.

Il dirigente ha ringraziato il pubblico per l'accoglienza riservata all'Action GDR, che ha chiaramente reso felice gli sviluppatori. Il gameplay pubblicato, ha svelato Feng Ji, aveva in primo luogo l'obiettivo di presentare Black Myth: Wu Kong agli addetti ai lavori, nell'ambito di una campagna di espansione del personale in corso presso la software house. Per questa ragione, il trailer, definito "onesto", include alcune imperfezioni, di cui il fondatore di Game Science Studio ha voluto scusarsi. In particolare, quest'ultimo ha citato cali nel frame rate nelle scene di combattimento nel regno celeste, la mancanza di fisica nelle dinamiche legate all'acqua e una non perfetta coincidenza tra musiche e azioni a schermo. Il team, ha concluso, è ora determinato a "tornare a nascondersi" per proseguire i lavori sulla produzione: difficilmente vedremo dunque novità in tempi brevi.



In attesa di futuri aggiornamenti, sulle pagine di Everyeye trovate anteprima e video anteprima di Black Myth: Wu Kong.