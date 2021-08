Black Myth Wukong: 12 minuti di gameplay su Unreal Engine 5 con supporto DLSS

Come anticipato nelle scorse ore, lo studio cinese Game Science ha pubblicato un nuovo video di Black Myth Wukong, 12 minuti con varie sequenze di gameplay tratte dalla più recente build del gioco realizzata con Unreal Engine 5 e supporto NVIDIA DLSS.

Black Myth Wukong si aggiunge quindi alla lista dei giochi realizzati con l'Unreal Engine 5, gli sviluppatori fanno sapere che il video è stato registrato in tempo reale e che nella più recente versione è stato aggiunto come detto il supporto per la tecnologia DLSS. Si tratta in ogni caso di una build di test e il team sta ancora sperimentando con il nuovo motore di Epic Games.

Non ci sono purtroppo altri dettagli e viene ribadito che Black Myth Wukong è in sviluppo per "PC e tutte le principali console", presumibilmente PS5 e Xbox Series X/S mentre non è chiaro se ci sia anche una versione old-gen in lavorazione. Black Myth Wukong è un Action RPG single player sviluppato in Cina con la collaborazione di Tencent ed Epic Games, il progetto ha ottenuto una notevole visibilità ed è uno dei pochi titoli AAA di produzione asiatica ad essersi guadagnato la ribalta anche in Occidente.

La data di uscita di Black Myth è ancora sconosciuta e gli sviluppatori non hanno accennato ad una finestra di lancio, non ci resta quindi che attendere eventuali novità in merito.